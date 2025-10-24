ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Градско дерби за Купата на БФС! Пловдив ще има полуфиналист в турнира
Автор: Стойчо Генов 10:53Коментари (0)197
Пловдив ще има полуфиналист в турнира за Купата на БФС при децата, родени през 2012 година. Това стана ясно от изтегления жребий за 1/4-финалите в надпреварата.

Той определи един срещу друг да се изправят отборите на Марица и Локомотив. Първият двубой е на 12 ноември от 13:00 часа на терена до Езикова гимназия "Пловдив". Реваншът е на 19 ноември, също от 13,00 часа, но на "Лаута".

При равен резултат от двата мача, победителят се определя чрез изпълнение на наказателни удари.

Времетраенето на срещите от турнира е 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути.

В предишния кръг Марица отстрани плевенския ФК Фортуна с общ резултат 8:0, а Локомотив Пловдив елиминира Велбъжд (Кюстендил) с общ резултат 3:0.
 Трибуна Бесика: Петъчна железничарска битка в София! Заедно към победата!
 Подробности за договора на Херо и помощниците му, треньорът се среща днес за първи път с отбора
 Защитник на Ботев гледа в бар заедно с феновете днешния мач на "Коритото"
 Петър Андреев извън групата на Локо! Ето всички, на които ще разчита Косич днес
 Железничарското дерби приковава погледите към родния футбол днес
