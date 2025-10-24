Градско дерби за Купата на БФС! Пловдив ще има полуфиналист в турнира

© Пловдив ще има полуфиналист в турнира за Купата на БФС при децата, родени през 2012 година. Това стана ясно от изтегления жребий за 1/4-финалите в надпреварата.



Той определи един срещу друг да се изправят отборите на Марица и Локомотив. Първият двубой е на 12 ноември от 13:00 часа на терена до Езикова гимназия "Пловдив". Реваншът е на 19 ноември, също от 13,00 часа, но на "Лаута".



При равен резултат от двата мача, победителят се определя чрез изпълнение на наказателни удари.



Времетраенето на срещите от турнира е 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути.



В предишния кръг Марица отстрани плевенския ФК Фортуна с общ резултат 8:0, а Локомотив Пловдив елиминира Велбъжд (Кюстендил) с общ резултат 3:0.