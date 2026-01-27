Локо се похвали с трима таланти, извикани на лагер в България U19

© Трима юноши на Локомотив Пловдив получиха повиквателни за националния отбор на България U19, похвалиха се от "Лаута".



Става въпрос за Димитър Мрънков, Радослав Палазов и Петър Кръстев, които играят в "черно-бялата" формация до 18 години. Те влизат в сметките за тренировъчен лагер и приятелска среща, които ще се проведат в периода от 2 до 5 февруари.