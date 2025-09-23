Юношите на Локо и Ботев си размениха по една победа на "Лаута"

© Юношите на Локомотив и Ботев си размениха по една победа в дербитата от поредния кръг на Елитните групи U16 и U15. И двата двубоя се играха на "Лаута".



U16: Локомотив - Ботев 1:0



"Черно-белите" стигнаха до успеха в 65-ата минута. Пробив от ляво завърши с пас в наказателното поле към Даниел Лилковски, който прати топката във вратата на Ботев за крайното 1:0.



В хода на мача локомотивци удариха и греда чрез Хорозов, а Чобанов и Славщенски също бяха близо до това да се разпишат.



U15: Локомотив - Ботев 2:3



Локомотив откри резултата чрез Алекс Цинигаров, но до края на първата част "канарчетата" стигнаха до пълен обрат за 1:2. Асен Стоянов възстанови равенство през втората част, но "жълто-черните" отново излязоха напред в резултата за 2:3.



Последваха доста сериозни претенции от страна на локомотивци за неотсъдена дузпа заради игра с ръка на състезател на гостите, но главният съдия не посочи бялата точка.