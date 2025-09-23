ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
Юношите на Локо и Ботев си размениха по една победа на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 09:43Коментари (0)101
©
Юношите на Локомотив и Ботев си размениха по една победа в дербитата от поредния кръг на Елитните групи U16 и U15. И двата двубоя се играха на "Лаута".

U16: Локомотив - Ботев 1:0

"Черно-белите" стигнаха до успеха в 65-ата минута. Пробив от ляво завърши с пас в наказателното поле към Даниел Лилковски, който прати топката във вратата на Ботев за крайното 1:0.

В хода на мача локомотивци удариха и греда чрез Хорозов, а Чобанов и Славщенски също бяха близо до това да се разпишат.

U15: Локомотив - Ботев 2:3

Локомотив откри резултата чрез Алекс Цинигаров, но до края на първата част "канарчетата" стигнаха до пълен обрат за 1:2. Асен Стоянов възстанови равенство през втората част, но "жълто-черните" отново излязоха напред в резултата за 2:3.

Последваха доста сериозни претенции от страна на локомотивци за неотсъдена дузпа заради игра с ръка на състезател на гостите, но главният съдия не посочи бялата точка.
Още по темата: общо новини по темата: 257
20.09.2025
15.09.2025
13.09.2025
09.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пловдивчанин, тръгнал в големия футбол от Ботев, празнува днес
 Двама от контузените в Локо готови за Левски, Димитър Илиев тренира отделно
 Жребият наближава! Локо, Ботев и Спартак ще научат съперниците си за Купата на България
 Има мачове в Шампионска лига и Лига Европа! Днес подписа дългосрочен договор с Ботев
 Футболист на Ботев претърпя операция в "Пирогов", други трима също са със сериозни травми
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: