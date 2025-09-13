ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (11)
Локо удари Ботев с гол в последната секунда за Купата на БФС
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47Коментари (1)670
©
виж галерията
Юношите на Локомотив Пловдив U14 постигнаха драматична победа над съгражданите си от Ботев Пловдив U14 с 3:2 в мач от втория кръг на областния етап на турнира за Купата на БФС.

Така възпитаниците на треньора Даниел Димитров продължават напред към националния етап от надпреварата, заедно с отбора на Марица.

Третият представител на Пловдив ще бъде излъчен на 17 септември, когато Ботев 2002 приема Ботев Пд (двата тима загубиха първите си срещи). Победителят от този мач обаче продължава в квалификациите с представители на останалите области в зоната.

Петър Карасланов даде аванс на локомотивци в дербито на "Лаута", но гостите успяха да изравнят малко по-късно. Йоан Гичев бе точен за 2:1, като "жълто-черните" отговориха също с попадение за 2:2. В последната секунда на редовното време Андон Андонов донесе победата на "черно-белите".
Още по темата: общо новини по темата: 254
09.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
29.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
След Петата в дивия, нормално...има някой учуден?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Пловдивски съдия скочи на БФС: Вие сте позорът на спорта ни! Време е да си ходите
 Привлечен от Ботев дебютира с гол и асистенция за Марица при победа с 5:1 над Спартак
 Очакваше се! Ивелин Попов избра в кой клуб да завърши кариерата си
 Николай Киров подаде оставка, спомена за психологически товар върху играчите
 Ново разочарование! Ботев се изложи срещу Монтана, освирквания и викове "оставка"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: