© виж галерията Юношите на Локомотив Пловдив U14 постигнаха драматична победа над съгражданите си от Ботев Пловдив U14 с 3:2 в мач от втория кръг на областния етап на турнира за Купата на БФС.



Така възпитаниците на треньора Даниел Димитров продължават напред към националния етап от надпреварата, заедно с отбора на Марица.



Третият представител на Пловдив ще бъде излъчен на 17 септември, когато Ботев 2002 приема Ботев Пд (двата тима загубиха първите си срещи). Победителят от този мач обаче продължава в квалификациите с представители на останалите области в зоната.



Петър Карасланов даде аванс на локомотивци в дербито на "Лаута", но гостите успяха да изравнят малко по-късно. Йоан Гичев бе точен за 2:1, като "жълто-черните" отговориха също с попадение за 2:2. В последната секунда на редовното време Андон Андонов донесе победата на "черно-белите".