Юношите на Локо с победа и равенство в София, добрата серия продължава

Юношите на Локомотив Пловдив записаха победа и равенство в две гостувания в столицата на отбора на Национал в мачове от Елитните групи U18 и U17. Ето кратък обзор на двубоите:



U18: Национал - Локомотив 1:2



Отличната серия на Локомотив продължи, като този път "черно-белите" надвиха Национал в София. Радослав Палазов и Димитър Мрънков дадоха аванс на пловдивчани, а столичани намалиха от пряк свободен удар за крайното 1:2.



U17: Национал - Локомотив 2:2



Равенство в София. Домакините успяха да поведат с 2:0, но пловдивчани не се отказаха и стигнаха до точката, като можеха да вземат и победата. Иван Кънчев и Стилян Лазаров реализираха за Локомотив, а в хода на срещата "черно-белите" създадоха още пет опасни положения пред вратата на Национал. По време на мача две много груби влизания срещу Николай Неделчев и Патрик Койрушки бяха санкционирани само с жълт картон.