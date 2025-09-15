ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Юношите на Локо с победа и равенство в София, добрата серия продължава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53Коментари (0)62
©
Юношите на Локомотив Пловдив записаха победа и равенство в две гостувания в столицата на отбора на Национал в мачове от Елитните групи U18 и U17. Ето кратък обзор на двубоите:

U18: Национал - Локомотив 1:2

Отличната серия на Локомотив продължи, като този път "черно-белите" надвиха Национал в София. Радослав Палазов и Димитър Мрънков дадоха аванс на пловдивчани, а столичани намалиха от пряк свободен удар за крайното 1:2.

U17: Национал - Локомотив 2:2

Равенство в София. Домакините успяха да поведат с 2:0, но пловдивчани не се отказаха и стигнаха до точката, като можеха да вземат и победата. Иван Кънчев и Стилян Лазаров реализираха за Локомотив, а в хода на срещата "черно-белите" създадоха още пет опасни положения пред вратата на Национал. По време на мача две много груби влизания срещу Николай Неделчев и Патрик Койрушки бяха санкционирани само с жълт картон.
Още по темата: общо новини по темата: 255
13.09.2025
09.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
29.08.2025
27.08.2025
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Контузеният капитан: Заслужавахме победата! Футболните хора да кажат дали имаше червен картон
 С човек по-малко Локо не се даде на Лудогорец и продължава серията без загуба
 Феновете от "Лаута": Локомотив е повече от футбол - Локомотив е семейство
 Футболисти и баскетболисти на Локомотив зарадваха малки и големи
 Локо удари Ботев с гол в последната секунда за Купата на БФС
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: