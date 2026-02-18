ИЗПРАТИ НОВИНА
Повикаха двама от Локо в България U19 за контроли срещу Северна Македония
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:11
©
Двама от отбора на Локомотив Пловдив U18 получиха повиквателни за националния отбор на България U19, похвалиха се от "Лаута".

Става въпрос за Димитър Мрънков и Радослав Палазов. Те влизат в сметките за тренировъчен лагер и приятелски срещи със Северна Македония, които ще се проведат в периода 23-28 февруари.
