Повикаха двама от Локо в България U19 за контроли срещу Северна Македония

© Двама от отбора на Локомотив Пловдив U18 получиха повиквателни за националния отбор на България U19, похвалиха се от "Лаута".



Става въпрос за Димитър Мрънков и Радослав Палазов. Те влизат в сметките за тренировъчен лагер и приятелски срещи със Северна Македония, които ще се проведат в периода 23-28 февруари.