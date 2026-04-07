Юношите на Локомотив Пловдив от набор 2012 завършиха на престижното 9-о място в крайното класиране на силния турнира "Галини Къп" в Италия. Надпреварата е най-големият елитен юношески футболен турнир в страната и се провежда от 25 години. В нея освен "смърфовете" участваха отбори от Италия, Швеция, Австралия, Мексико, САЩ, Ирландия, Унгария, Словакия и Чехия.

Пловдивчани заеха второ място в своята предварителна група и така продължиха към елиминационната фаза. Там локомотивци се изправиха срещу Пиза, като допуснаха поражение с 2:1 с гол в добавеното време на срещата. Пловдивчани се представиха отлично, но гол от засада за противника им попречи да стигнат по-напред в турнира, съобщиха от ПФК Локомотив.

Последваха две победи над Чарлинс Музане с 2:0 и 4:0 над Санвитезе, което отреди 9-та позиция за локомотивци.

"Нашите момчета се представиха повече от достойно след показани силни игри. Горчив привкус остави факта, че двама от играчите получиха тежки контузии, но сме сигурни, че те скоро отново ще бъдат на терените - по-силни от всякога", допълниха още от "Лаута".