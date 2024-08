Фенове на Локомотив спазиха обещанието си относно Лилчо Арсов и неговия клуб

© Plovdiv24.bg Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", спазиха обещанието си, което взеха относно ръководения от Лилчо Арсов ФК Пловдив 2015.



"Черно-белите" фенове, които следят подробно мачовете на детско-юношеските формации на Локомотив, се зарекоха преди време да наричат въпросния пловдивски клуб ФА "Сееща Омраза", докато Лилчо Арсов не се извини публично.



Повод за това решение бе изявлението на бившия вратар на Ботев (Пд), че клубът Локомотив Пловдив "станал наскоро на 88 години".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса обзора на мачовете от ДЮШ на Локомотив, който бе направен от "The Magic of Plovdiv":



ДЮШ Локомотив Пловдив Уикенд



Контролни срещи:



Локомотив Пловдив 2011 - ФА Сееща Омраза (*) 3:1



Голмайстори: Алекс Цинигаров, Валентин Петров (2)



Локомотив Пловдив 2012/13 - Секирово(Раковски) 3:0



Локомотив Пловдив 2013 - Спартак Пловдив 2012 4:3



Локомотив Пловдив 2012 - Левски София 2012 1:0



Голмайстор: Георги Гаванаров



• ФА Сееща Омраза е частна футболна школа с ръководител,който сее омраза в подрастващите футболисти !