© виж галерията Привържениците на Локомотив Пловдив от групата "The Magic of Plovdiv" поздравиха юношите на клуба от отборите U16 и U15 за страхотното им представяне през целия футболен сезон и класирането им в Топ 5 на България в съответната елитна група.



U15 с треньор Добрин Орловски завършиха на пето място в крайното класиране с 52 точки - 15 победи, 7 равенства и 8 загуби, при голова разлика 52:32.



U16 с треньор Даниел Димитров завърши сезона на четвърто място в крайното класиране с 62 точки - 20 победи, 2 равенства и 8 загуби, с голова разлика 60:36. Една точка лиши "черно-белите" от бронзовите медали.



"Поздравления и към всички ръководители и треньори за неуморния им труд да виждаме все повече наши деца в представителният тим на Локомотив! Поздравления, момчета", написаха по този повод от групата "The Magic of Plovdiv".