© виж галерията Резултати от изиграни срещи с участието на отбори от ДЮШ на Локомотив Пловдив през изминалата седмица (08.04-14.04):



Берое - Локомотив Пловдив 2011 2:0



Спартак Пловдив - Локомотив Пловдив 2015 1:2



Голмайстори: Християн Ботев, Мартин Тодоров



Локомотив Пловдив 2014 - Ботев 2002 4:3



Локо Пловдив 2012 - Шипка Старс 5:0



Голмайстори: Алекс Иванов (2), Даниел Янчев, Стефан Сапунджиев, Андон Андонов



Локомотив Пловдив 2013 - Ботев Пловдив 1:1



Голмайстор: Йордан Минчев



Локомотив Пловдив 2016 - ФК Кърджали 4:4



Локомотив Пловдив 2015(Група ||)-Асеновец 13:2



Голмайстори: Любо Чакъров (3), Мартин Булвански (3), Йоан Вълчев (3), Лео, Петко Петков, Никола Петков (2)



Локомотив Пловдив 2012/13 (Група||) - ФК Тракия2004 1:3



Голмайстор: Габриел Пачев



Локомотив Пловдив 2014 (Група ||) - Улпия Пловдив 11:2



Голмайстори: Иван Паскалов, Светослав Мичев, Ники Велев, Хасан Демиров(4), Хрис Видев, Георги Тонов, Крум Кавръков, Хрис Гачев



Резултати от изиграни срещи на ДЮШ Локомотив Пловдив през периода 01.04-07.04:



Локомотив Пловдив 2015 (Група ||) - Шипка 6:7



Локомотив Пловдив 2013 - Тракия 3:2



Голмайстори: Емир Елверен (2), Никола Илков



Локомотив Пловдив 2015 - Орлета Пазарджик 2:1



Голмайстори: Евгений Георгиев, Християн Ботев



Ботев 2002-Локомотив Пд 2012/13 ( Група ||) 3:1



Голмайстор: Иван Рашков



Локомотив Пловдив 2014 (Група ||) - ФА Пловдив 1:3



Голмайстор: Александър Грозданов



Турнири:



На турнира Купа "Шипка Старс" отборът на Локомотив Пловдив набор 2016 завърши трети в златния поток на турнира.



Резултати:



Шипка Старс (1)-Локомотив Пловдив 6:0



Локомотив Пловдив - Хасково 7:4



Локомотив Пловдив - Арда Кърджали 8:3



Полуфинал: Локомотив Пловдив - Левски София (2) 3:5



За трето място: Локомотив Пловдив - Кронос 4:2



2014



На турнира "Tryavna Cup" 2024 отбора на Локомотив Пловдив завърши на 3-то място с голова разлика 16:5



Резултати:



Локомотив Пловдив - Арена Ямбол 5:0



Локомотив Пловдив - Спартак Варна 2:1



Локомотив Пловдив - Янтра Габрово 1:3



Локомотив Пловдив - Фортуна София 3:0



Локомотив Пловдив - Шампион Ст.Загора 5:1