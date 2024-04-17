|Резултати от изиграни срещи с участието на отбори от ДЮШ на Локомотив Пловдив през изминалата седмица (08.04-14.04):
Берое - Локомотив Пловдив 2011 2:0
Спартак Пловдив - Локомотив Пловдив 2015 1:2
Голмайстори: Християн Ботев, Мартин Тодоров
Локомотив Пловдив 2014 - Ботев 2002 4:3
Локо Пловдив 2012 - Шипка Старс 5:0
Голмайстори: Алекс Иванов (2), Даниел Янчев, Стефан Сапунджиев, Андон Андонов
Локомотив Пловдив 2013 - Ботев Пловдив 1:1
Голмайстор: Йордан Минчев
Локомотив Пловдив 2016 - ФК Кърджали 4:4
Локомотив Пловдив 2015(Група ||)-Асеновец 13:2
Голмайстори: Любо Чакъров (3), Мартин Булвански (3), Йоан Вълчев (3), Лео, Петко Петков, Никола Петков (2)
Локомотив Пловдив 2012/13 (Група||) - ФК Тракия2004 1:3
Голмайстор: Габриел Пачев
Локомотив Пловдив 2014 (Група ||) - Улпия Пловдив 11:2
Голмайстори: Иван Паскалов, Светослав Мичев, Ники Велев, Хасан Демиров(4), Хрис Видев, Георги Тонов, Крум Кавръков, Хрис Гачев
Резултати от изиграни срещи на ДЮШ Локомотив Пловдив през периода 01.04-07.04:
Локомотив Пловдив 2015 (Група ||) - Шипка 6:7
Локомотив Пловдив 2013 - Тракия 3:2
Голмайстори: Емир Елверен (2), Никола Илков
Локомотив Пловдив 2015 - Орлета Пазарджик 2:1
Голмайстори: Евгений Георгиев, Християн Ботев
Ботев 2002-Локомотив Пд 2012/13 ( Група ||) 3:1
Голмайстор: Иван Рашков
Локомотив Пловдив 2014 (Група ||) - ФА Пловдив 1:3
Голмайстор: Александър Грозданов
Турнири:
На турнира Купа "Шипка Старс" отборът на Локомотив Пловдив набор 2016 завърши трети в златния поток на турнира.
Резултати:
Шипка Старс (1)-Локомотив Пловдив 6:0
Локомотив Пловдив - Хасково 7:4
Локомотив Пловдив - Арда Кърджали 8:3
Полуфинал: Локомотив Пловдив - Левски София (2) 3:5
За трето място: Локомотив Пловдив - Кронос 4:2
2014
На турнира "Tryavna Cup" 2024 отбора на Локомотив Пловдив завърши на 3-то място с голова разлика 16:5
Резултати:
Локомотив Пловдив - Арена Ямбол 5:0
Локомотив Пловдив - Спартак Варна 2:1
Локомотив Пловдив - Янтра Габрово 1:3
Локомотив Пловдив - Фортуна София 3:0
Локомотив Пловдив - Шампион Ст.Загора 5:1