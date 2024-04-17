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Обзор: Над 20 мача изиграха отборите от ДЮШ на Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05Коментари (0)212
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Резултати от изиграни срещи с участието на отбори от ДЮШ на Локомотив Пловдив през изминалата седмица (08.04-14.04):

Берое - Локомотив Пловдив 2011 2:0

Спартак Пловдив - Локомотив Пловдив 2015 1:2

Голмайстори: Християн Ботев, Мартин Тодоров

Локомотив Пловдив 2014 - Ботев 2002 4:3

Локо Пловдив 2012 - Шипка Старс 5:0

Голмайстори: Алекс Иванов (2), Даниел Янчев, Стефан Сапунджиев, Андон Андонов

Локомотив Пловдив 2013 - Ботев Пловдив 1:1

Голмайстор: Йордан Минчев

Локомотив Пловдив 2016 - ФК Кърджали 4:4

Локомотив Пловдив 2015(Група ||)-Асеновец 13:2

Голмайстори: Любо Чакъров (3), Мартин Булвански (3), Йоан Вълчев (3), Лео, Петко Петков, Никола Петков (2)

Локомотив Пловдив 2012/13 (Група||) - ФК Тракия2004 1:3

Голмайстор: Габриел Пачев

Локомотив Пловдив 2014 (Група ||) - Улпия Пловдив 11:2

Голмайстори: Иван Паскалов, Светослав Мичев, Ники Велев, Хасан Демиров(4), Хрис Видев, Георги Тонов, Крум Кавръков, Хрис Гачев

Резултати от изиграни срещи на ДЮШ Локомотив Пловдив през периода 01.04-07.04:

Локомотив Пловдив 2015 (Група ||) - Шипка 6:7

Локомотив Пловдив 2013 - Тракия 3:2

Голмайстори: Емир Елверен (2), Никола Илков

Локомотив Пловдив 2015 - Орлета Пазарджик 2:1

Голмайстори: Евгений Георгиев, Християн Ботев

Ботев 2002-Локомотив Пд 2012/13 ( Група ||) 3:1

Голмайстор: Иван Рашков

Локомотив Пловдив 2014 (Група ||) - ФА Пловдив 1:3

Голмайстор: Александър Грозданов

Турнири:

На турнира Купа "Шипка Старс" отборът на Локомотив Пловдив набор 2016 завърши трети в златния поток на турнира.

Резултати:

Шипка Старс (1)-Локомотив Пловдив 6:0

Локомотив Пловдив - Хасково 7:4

Локомотив Пловдив - Арда Кърджали 8:3

Полуфинал: Локомотив Пловдив - Левски София (2) 3:5

За трето място: Локомотив Пловдив - Кронос 4:2

2014

На турнира "Tryavna Cup" 2024 отбора на Локомотив Пловдив завърши на 3-то място с голова разлика 16:5

Резултати:

Локомотив Пловдив - Арена Ямбол 5:0

Локомотив Пловдив - Спартак Варна 2:1

Локомотив Пловдив - Янтра Габрово 1:3

Локомотив Пловдив - Фортуна София 3:0

Локомотив Пловдив - Шампион Ст.Загора 5:1
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