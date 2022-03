© виж галерията Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив, осъществи поредната си инициатива, разбра Plovdiv24.bg. "Черно-белите" фенове закупиха две футболни врати, които вече са монтирани на "Лаута" и ще бъдат използвани предимно от детско-юношеската школа на клуба.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "The Magic of Plovdiv":



The Magic of Plovdiv продължаваме да бъдем съсредоточини към децата на Локомотив Пловдив.



Въпреки трудностите с материалите в световен мащаб, успяхме да осъществим поредната ни инициатива, като закупихме две футболни врати, които вече са монтирани на Лаута, благодарение на клубното ръководство. Вярваме че много бъдещи поколения ще осъвършенстват мерника си на тях, за да покоряват върховете в България!



В децата е бъдещето, а защо скоро да не видим следващия Христо Колев, бележещ поредната “дълга дузпа на…"



Локомотив - Едно голямо семейство!



Локомотив - Магията на Пловдив!