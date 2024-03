© виж галерията Фенклубът на Локомотив Пловдив, съвместно с "черно-бялата" група "The Magic of Plovdiv", предприеха нова съвместна инициатива. Тя цели да запознае талантите от детско-юношеската школа с най-ярките личности клуба от близкото и далечно минало. Напълно логично, честта да проведе първия "Час по история“, имаше най-голямата клубна легенда Христо Бонев.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:



Историята на Локомотив – неизменна част от развитието и изграждането на ДЮШ



Познаването на историята е съставна част от любовта към черно-бялото райе. С тази идея Фенклуб Локомотив Пловдив и The Magic of Plovdiv предприеха съвместна инициатива, която да изгради и утвърди сред младите черно-бели надежди ценностите на нашия клуб – и преди всичко запознаване с най-ярките личности от близкото и далечно минало в "Час по история“.



И кой друг, освен Христо Бонев, би имал повече заслужи да проведе първия "час“!



Децата имаха възможността да се докоснат до живата легенда на българския футбол, който сподели за своите първи стъпки във футбола, мачовете с националния отбор, срещнали го с легендите на световния футбол Франц Бекенбауер и Йохан Кройф, и пренесе в залата духа на отминалите времена. Съвсем естествено, специално внимание беше обърнато и на най-знаменателните победи с черно-белия екип, сред които се откроява разгромът със 7:3 над градския съперник.



В края на часа Христо Бонев подари на всички присъствали по една специална колекционерска картичка с автограф.



* Картичките с автограф от гостите ще се предлагат в ограничен тираж след всяка среща.