© виж галерията Легенди на Локомотив Пловдив, както и настоящи футболисти на клуба, се срещнаха с деца от по-малките набори на "черно-бялата" детско-юношеска школа. Това бе организирано с помощта на двете групи от привърженици на Локомотив - The Magic of Plovdiv и Фенклуб Атланта.



Ето какво съобщиха от The Magic of Plovdiv в своята официална страница, където публикуваха и снимки от "Лаута":



С огромната помощ на фен клуб Атланта успяхме да срещнем деца от по-малките набори на Лаута с легенди и настоящи играчи на клуба. Всички набори получиха знамена, които да защитават по стадионите в България и чужбина.



Благодарности на ръководството на Локомотив, на Тошко Павлов, Стефан Драганов и Момчил Цветанов за приятните и мотивиращи срещи с бъдещите футболисти на Локомотив!