Второто издание на детския турнир "Ние сме Пловдив" отново ще е на "Лаута"

Второто издание на детския футболен турнир "Ние сме Пловдив" ще се проведе на 14 май (неделя) на стадион "Локомотив", научи Plovdiv24.bg. Надпреварата започва в 9:00 часа и се организира от привърженици на черно-белите, обединени в двете групи "The Magic of Plovdiv" и Фенклуб "Атланта".



Скъпи Приятели,



Ние от "The Magic of Plovdiv" и Фенклуб "Атланта" отново имаме огромното удоволствие официално да обявим второто издание на турнира "Ние сме Пловдив".



Радост и чест е, че успяхме да организираме участието на 10 отбора измежду най-добрите школи в Пловдив и областта. Вярваме, че в бъдеще броят им ще расте все повече и повече.



Огромни благодарности към Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив 1926 за оказаната помощ това събитие да се включи в календара на спортен Пловдив.



Децата са бъдещето и на града ни, и на цяла България! Нека да ги подкрепим и да направим събитието истински празник за Пловдив.



Заповядайте в



Неделя, 14.05.2023 от 09:00 часа



на Стадион Локомотив