© виж галерията Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, изненада изненада част от децата на детско-юношеската школа на черно-белите, видя Plovdiv24.bg. Този път феновете подариха футболни обувки "Адидас", които са от най-висок клас, както и вратарски ръкавици "Улшпорт".



Подаръците бяха връчени на децата от школата от спортния директор на клуба Георги Иванов и от членове на групата. Илко Пиргов раздаде вратарските ръкавици на своите наследници и пожела на децата да бъдат все така всеотдайни в тренировките и много професионални успехи, съобщиха от "The Magic of Plovdiv".



На събитието присъстваха също и треньорът на представителния отбор Александър Тунчев, директорът на школата Димитър Палазов и всички треньори от ДЮШ на Локомотив Пловдив.



"Г-н Палазов благодари искрено за пореднaта инициатива на The Magic of Plovdiv, насочена към ДЮШ, и изрази надежда това да продължи и в бъдеще. От своя страна членовете на групата потвърждават, че ще продължат да помагат на децата, защото точно това бе целта, която ги събра в група и вярват че това е бъдещето на любимия им клуб", се казва още в официалното съобщение на "The Magic of Plovdiv".