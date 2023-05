Фенове на Локо поздравиха малки "смърфове" за първите им места в края на сезона

© Привържениците на Локомотив Пловдив от групана "The Magic of Plovdiv" поздравиха два от отборите от детско-юношеската школа на клуба за спечеленото от тях първо място в съответните първенства за сезона.



Ето какво написаха от "The Magic of Plovdiv" в своята официална страница във Фейсбук:



Завърши сезонът за няколко от нашите отбори в ДЮШ.



Набор 2010 от изиграни 21 срещи постигнаха 20 победи и допуснаха една загуба. Голова разлика 105:18 Първо място в първенството.



Набор 2011 от изиграни 12 срещи постигнаха 11 победи и допуснаха 1 загуба. Голова разлика 53:11. Първо място в класирането.



Поздравления за децата, треньорите и ръководството на ДЮШ Локомотив.



Цветовете на Пловдив браним ние!