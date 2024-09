Фенове на Локо: Треньор на Ботев не прави разлика от сбиване в селска дискотека и детска футболна среща

© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", използваха официалната си страница във Фейсбук, за да излязат с гневна позиция. Тя е насочена към треньора от ДЮШ на Ботев (Пд) Даниел Спасов, който според тях обиждал децата от Локомотив, а след това ударил служебно лице и се стигнало до намеса на полицаи.



Неприятните сцени са от детския футболен турнир за Купа "Краси Костов" в Асеновград, който бе спечелен от две формации на "черно-белите" - родени 2012 и 2015 година.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "The Magic of Plovdiv":



Приятели,



Искаме да изкажем възмущението си от треньора на ДЮШ Ботев Пловдив, набор 2015 - Даниел Спасов.



По време на турнира "Краси Костов" в късния следобед на първия ден докато децата от Локомотив Пловдив се радваха на заслужена победа, Даниел Спасов се заяжда с тях - с ДЕЦАТА на Локомотив, използвайки обидни думи и коментари "Какво се радвате, бе, утре ще плачете!"



По време на финалната среща последва навлизане на терена от негова страна и скандал с рефера на двубоя. Няколко минути по-късно пореден скандал с рефера на срещата и поредно селско държание - удар към служебно лице, намеса на двама от присъстващите полицаи, и всичко това пред очите и ушите на децата ни!



Не можем да приемем факта, че детският футбол, който единствено трябва да носи радост и да възпитава уважение, превръща в нормално поведението на подобни “треньори", които явно не правят разлика от сбиване в селска дискотека и детска футболна среща.



Е, г-н Даниел Спасов, нашите деца се радваха и след края на финалната среща, а жалкото Ви поведение ще продължи да служи за пример как НЕ трябва да се държи никой в 21-ви век! Дано родителите на децата в отбора Ви по-бързо го разберат, защото последствията може да са пагубни.