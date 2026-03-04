Юношата на Локомотив Пловдив Даниел Лилковски получи поредна повиквателна за националния отбор на България U15, похвалиха се от "Лаута".Даниел е част от отбора на Локомотив U16. Той е повикан за лагер-сбор в София и две приятелски срещи. "Трикольорите" ще играят със Септември U16 и ЦСКА U16.Желаем успех на Даниел Лилковски и България U15 в предстоящите срещи, допълниха от ПФК Локомотив Пловдив.