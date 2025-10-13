Двама млади футболисти на Локо се присъединяват днес към националния отбор

© Локомотив Пловдив има двама национали при набор 2011, похвалиха се от "Лаута". Това са Даниел Лилковски и Алекс Цинигаров, които ще се присъединят днес към лагер-сбора на "лъвовете" в София.



България U15 ще участва в турнир на УЕФА за развитие, който ще се проведе в столицата. Пред “трикольорите" предстоят мачове с Литва (17.10 -11:00), Словакия (19.10 - 11:00) и Полша (22.10 - 11:00).



"Желаем успех на нашите момчета с националната фланелка", допълниха от ПФК Локомотив Пловдив.