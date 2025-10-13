ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Двама млади футболисти на Локо се присъединяват днес към националния отбор
Автор: Стойчо Генов 12:22Коментари (0)61
©
Локомотив Пловдив има двама национали при набор 2011, похвалиха се от "Лаута". Това са Даниел Лилковски и Алекс Цинигаров, които ще се присъединят днес към лагер-сбора на "лъвовете" в София.

България U15 ще участва в турнир на УЕФА за развитие, който ще се проведе в столицата. Пред “трикольорите" предстоят мачове с Литва (17.10 -11:00), Словакия (19.10 - 11:00) и Полша (22.10 - 11:00).

"Желаем успех на нашите момчета с националната фланелка", допълниха от ПФК Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 264
13.10.2025
09.10.2025
06.10.2025
03.10.2025
02.10.2025
01.10.2025
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юношите на Локо с две победи над отбори от академията на Лилчо Арсов
 Легендата празнува! Честито на голмайстор №1 в родния елит за всички времена
 Крушарски щастлив на "Лаута" в компанията на Христо Бонев и Чавдар Цветков
 Ясни са съперниците на Ботев и Локо за Купата на България
 Трима пловдивчани играха за България U19 при драматична загуба с гол в добавеното време
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: