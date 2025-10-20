ИЗПРАТИ НОВИНА
Юношите на Локо с две победи и общо 7 гола в два мача срещу ЦСКА
Автор: Стойчо Генов 11:47
©
Юношите на Локомотив Пловдив спечелиха две победи в две дербита срещу ЦСКА от елитните групи U18 и U17. И двата двубоя се играха на "Лаута" през уикенда. Ето кратък обзор от мачовете:

U18: Локомотив - ЦСКА 5:1

Категорична победа за "черно-белите", които отново се върнаха на победния път. Стефан Гочев, Радослав Палазов, Тодор Гергишанов, Димитър Мрънков и Димитър Минев бяха точни за победата!

U17: Локомотив - ЦСКА 2:1

Важен успех за пловдивчани, който дойде след обрат. "Червените" успяха да открият резултата през първата част, като двата тима се оттеглиха на почивка при 0:1 в полза на "армейците".

През втората част Локомотив успя да стигне до пълен обрат. Голове на Благой Полежански и Бекир Ампароз осигуриха трите точки. Капитанът Веселин Димитров също бе близо до това да се разпише, но нацели гредата.
