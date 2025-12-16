© виж галерията Сдружение "Магията на Пловдив“, което създадено от привърженици на Локомотив Пловдив, награди децата от академията на "черно-белия" клуб.



Специални подаръци бяха връчени и от финалиста в "Биг Брадър“ Валентин Котов, който също е запален привърженик на Локомотив Пловдив.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив":



МЕЧТИТЕ СЕ ПОСТИГАТ С ТРУД!



С огромна гордост и вълнение споделяме прекрасната инициатива на Сдружение "Магията на Пловдив“, които наградиха децата от ДЮШ Локомотив Пловдив – истинските БОЙЦИ на терена!



Това са децата, които НЕ се отказаха



Тези, които НЕ пропуснаха допълнителните, незадължителни тренировки



Тези, които останаха и след тренировка, за да работят още върху себе си



Студ , дъжд , умора – нищо не ги спря, защото когато имаш мечта, няма оправдания!



Нашите шампиони са:



Мартин Георгиев, Георги Романов, Лазар Церовски, Атанас Гицов, Марио Велков, Мерт Плава, Берк Емин, Арас Идриз, Александър Рутковски, Кирил Петров, Петър Петев, Диян Младенов, Николай Танчев



ОГРОМЕН РЕСПЕКТ към родителите, които бяха до децата си, подкрепяха ги и им помогнаха да вървят смело към мечтите си! Без вас това нямаше как да се случи!



Специалните подаръци бяха връчени от Валентин Котов, който зарадва децата с личното си присъствие на тренировката, както и от директора на ДЮШ Локомотив Пловдив – Димитър Палазов.



ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ към бившия футболист на Локомотив Пловдив – Георги Пашов, който лично подписа и персонализира за всяко дете своята книга "Как да стана професионален футболист“ – безценно вдъхновение и мотивация за бъдещите звезди!



Вярваме в децата!



Вярваме в труда!



Вярваме в бъдещето на Локомотив Пловдив!