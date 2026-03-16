Общо 3 срещи в София изиграха през този уикенд отборите на Локомотив Пловдив в Елитните юношески групи. В тях "смърфовете" постигнаха 2 победи и една загуба.Победа за пловдивчани. Радослав Илчев даде аванс на "черно-белите" през второто полувреме, а малко по-късно Добромир Николов оформи крайното 0:2.Силен мач за "черно-белите" и напълно заслужена победа в София. Единственото попадение отбеляза Божидар Ковачев в 41-ата минута, като пловдивчани имаха още шансове пред гола.Черно-белите са на трето място във временното класиране с актив от 24 точки, колкото има и вторият Ботев (Пловдив). Лидер е Лудогорец с 27 точки.Поражение за "черно-белите" в неделния ден. Локомотивци не изиграха най-добрата си среща и не успяха да се противопоставят на домакините.