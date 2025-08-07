© виж галерията Три от елитните юношески набори на Локомотив Пловдив проведоха летен подготвителен лагер в Говедарци. "Черно-белите" се радваха на перфектни условия преди старта на шампионата, който е планиран за 16 август.



Локомотив U17, U16 и U15 бяха на лагер, в който изиграха няколко контроли, а освен това намериха време да покорят и връх Мальовица.



Програмата за първия кръг на всички елитни отбори:



U18: Локомотив - Монтана



U17: Локомотив - Лудогорец



U16: Локомотив - ЦСКА София



U15: Локомотив - ЦСКА София