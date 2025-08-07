ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Три отбора на Локо проведоха лагер в Говедарци, покориха връх Мальовица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:00Коментари (0)156
©
виж галерията
Три от елитните юношески набори на Локомотив Пловдив проведоха летен подготвителен лагер в Говедарци. "Черно-белите" се радваха на перфектни условия преди старта на шампионата, който е планиран за 16 август.

Локомотив U17, U16 и U15 бяха на лагер, в който изиграха няколко контроли, а освен това намериха време да покорят и връх Мальовица.

Програмата за първия кръг на всички елитни отбори:

U18: Локомотив - Монтана

U17: Локомотив - Лудогорец

U16: Локомотив - ЦСКА София

U15: Локомотив - ЦСКА София
Още по темата: общо новини по темата: 246
04.08.2025
31.07.2025
24.07.2025
22.07.2025
20.07.2025
19.07.2025
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Енес Мишев започна тренировки с мъжкия отбор на Локо
 Кадри от дрон: Вижте как върви в момента строежът на "Лаута" след забавянето от 1 месец
 Локомотив се раздели с млад защитник, пожела му бъдещи успехи
 Александър Тунчев се превърна в кошмар за Ботев (Пд)
 Гинчев и Давидов получиха наряди за мачовете на Локо и Ботев от 4-ия кръг
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: