Локо триумфира в Пловдив след финал срещу Левски и 5 победи от 5 мача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40
©
виж галерията
Отборът на Локомотив Пловдив от набор 2012 триумфира на BIonat Plovdiv Cup 2025! "Черно-белите", водени от Даниел Димитров, спечелиха Купата и златните медали от надпреварата!

Локомотивци започнаха с разгроми - 5:0 над Орлета и Септември, както и 4:0 над Черно море. На полуфиналите "черно-белите" сразиха Национал с 5:4, за да се изправят на финала срещу Левски. Там пловдивчани се наложиха с 1:0, за да триумфират в надпреварата! Единственото попадение в срещата бе дело на Симон Василев!

Голмайстор на турнира в тази възраст стана Йоан Гичев, който се отчете с 5 попадения за локомотивци.
