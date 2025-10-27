ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Драма и трилър! Локо ликува над столичен клуб в два мача с 12 гола
Автор: Стойчо Генов 15:45Коментари (0)1
©
Юношите на Локомотив Пловдив спечелиха две изключително драматични победи в двубои срещу столичния ФК Национал от елитните групи U15 и U16. И двете срещи се играха на "Лаута", като в тях паднаха общо 12 попадения.

Ето кратък обзор на мачовете:

U15: Локомотив - Национал 4:3

Победа за "черно-белите", която дойде след истински голов трилър. Валентин Петров откри за пловдивчани, гостите изравниха, а Алекс Цинигаров вкара за 2:1 преди столичани отново да реализират за 2:2. Александър Дечев бе точен за 3:2, Национал изравни за 3:3, а крайното 4:3 бе оформено от Марио Баев.

U16: Локомотив - Национал 3:2

И тук, както при U15, имаше голова драма и успех за "черно-белите". Гостите от София поведоха в 9-ата минута, а в 25-ата минута Мустафа Алиев изравни. Гостите отново излязоха напред в 51-ата минута. Пловдивчани не се отказаха до последната минута, показаха характер и успяха да сътворят пълен обрат.

Хорозов успя да изравни 5 минути преди края, а в добавеното време на срещата Панев донесе победата на Локомотив. В хода на срещата Алиев и Лилковски нацелиха и гредите на вратата на Национал.
Още по темата: общо новини по темата: 269
24.10.2025
20.10.2025
16.10.2025
16.10.2025
13.10.2025
13.10.2025
предишна страница [ 1/45 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Обявиха реферите в трите мача на пловдивските отбори за Купата
 Фенклубът на Локо: Това не е просто мач! Това е сблъсък на идеали и разбирания за живота!
 Димитър Илиев: Когато усетиш, че към теб има несправедливо отношение, е трудно да го преглътнеш
 ПФК Локомотив: Петър Андреев трябва да внесе необходимите корекции в поведението си
 Един от най-добрите чужденци в Локомотив празнува днес
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: