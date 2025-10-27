Драма и трилър! Локо ликува над столичен клуб в два мача с 12 гола

© Юношите на Локомотив Пловдив спечелиха две изключително драматични победи в двубои срещу столичния ФК Национал от елитните групи U15 и U16. И двете срещи се играха на "Лаута", като в тях паднаха общо 12 попадения.



Ето кратък обзор на мачовете:



U15: Локомотив - Национал 4:3



Победа за "черно-белите", която дойде след истински голов трилър. Валентин Петров откри за пловдивчани, гостите изравниха, а Алекс Цинигаров вкара за 2:1 преди столичани отново да реализират за 2:2. Александър Дечев бе точен за 3:2, Национал изравни за 3:3, а крайното 4:3 бе оформено от Марио Баев.



U16: Локомотив - Национал 3:2



И тук, както при U15, имаше голова драма и успех за "черно-белите". Гостите от София поведоха в 9-ата минута, а в 25-ата минута Мустафа Алиев изравни. Гостите отново излязоха напред в 51-ата минута. Пловдивчани не се отказаха до последната минута, показаха характер и успяха да сътворят пълен обрат.



Хорозов успя да изравни 5 минути преди края, а в добавеното време на срещата Панев донесе победата на Локомотив. В хода на срещата Алиев и Лилковски нацелиха и гредите на вратата на Национал.