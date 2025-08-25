ИЗПРАТИ НОВИНА
Сдружение "Магията на Пловдив" зарадва най-малките от ДЮШ на Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:51Коментари (0)210
©
Привържениците на Локомотив Пловдив от сдружение "Магията на Пловдив“ зарадваха най-малките деца от ДЮШ на клуба с чисто нови топки.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив“:

Магията на Пловдив отново е тук за нашите малки футболисти!

С огромна радост Сдружение "Магията на Пловдив“ продължава подкрепата си към ДЮШ Локомотив Пловдив и този път зарадвахме най-малките футболисти с чисто нови топки!

Децата посрещнаха подаръците с усмивки , ентусиазъм и много желание да тренират още по-усърдно!

За нас най-голямата награда е щастието в очите им и любовта към футбола, която расте с всеки изминал ден!

Огромно благодарим на хората за подкрепата, както и на треньорите за всеотдайността и труда им – защото заедно изграждаме бъдещето на Локомотив!

Банкова сметка за спонсорства и дарения:

IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01

Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“

Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ

Контакти:

tmoplovdiv@gmail.com

0879555291
Статистика: