Сдружение "Магията на Пловдив" зарадва най-малките от ДЮШ на Локомотив

Магията на Пловдив отново е тук за нашите малки футболисти!



С огромна радост Сдружение "Магията на Пловдив“ продължава подкрепата си към ДЮШ Локомотив Пловдив и този път зарадвахме най-малките футболисти с чисто нови топки!



Децата посрещнаха подаръците с усмивки , ентусиазъм и много желание да тренират още по-усърдно!



За нас най-голямата награда е щастието в очите им и любовта към футбола, която расте с всеки изминал ден!



Огромно благодарим на хората за подкрепата, както и на треньорите за всеотдайността и труда им – защото заедно изграждаме бъдещето на Локомотив!



Банкова сметка за спонсорства и дарения:



IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01



Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“



Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ



Контакти:



tmoplovdiv@gmail.com



0879555291