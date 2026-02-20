Локомотив Пловдив пожела успех на Стилян Лазаров

© Юношата на Локомотив Пловдив Стилян Лазаров получи повиквателна за националния отбор на България до 17 години.



Крилото е повикано за лагер-сбор и приятелски мач срещу Септември (София).



Лагерът ще се проведе от 23 февруари, а срещата ще бъде на 25 февруари, уточниха от "Лаута".



"Пожелаваме успех на Стилян!", добавиха от "черно-белия" клуб.