Локомотив Пловдив пожела успех на Стилян Лазаров
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:29Коментари (0)457
©
Юношата на Локомотив Пловдив Стилян Лазаров получи повиквателна за националния отбор на България до 17 години.

Крилото е повикано за лагер-сбор и приятелски мач срещу Септември (София).

Лагерът ще се проведе от 23 февруари, а срещата ще бъде на 25 февруари, уточниха от "Лаута".

"Пожелаваме успех на Стилян!", добавиха от "черно-белия" клуб.
