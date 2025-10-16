Локо отстрани Велбъжд и се класира на четвъртфинал за Купата на БФС

© Юношите на Локомотив Пловдив победиха Велбъжд (Кюстендил) с 2:0 в осминафинален реванш от турнира за Купата на БФС (родени през 2012 година). В първия мач черно-белите бяха спечелили с 1:0 и така се класираха на четвъртфиналите с общ резултат 3:0.



Двубоят се игра на изкуствения терен на "Лаута", а пловдичани бяха по-активни през цялото време и заслужено се поздравиха с успеха.



Марио Баев отбеляза и двете попадения, а "черно-белите" пропуснаха още 6 изгодни положения пред вратата на тима от Кюстендил.