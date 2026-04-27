Отлично представяне на юношите на Локомотив Пловдив в мачовете от първенствата на елитните групи през уикенда. Черно-белите постигнаха 3 победи над сериозни съперници, като и трите двубоя се изиграха на "Лаута". Малките "смърфове" отбелязаха общо 12 попадения в тези срещи, а най-изразителен бе успехът им срещу Локомотив (София) - 6:0. Ето кратък обзор на въпросните двубои.

U15: Локомотив - Черно море 3:2

Победа за "черно-белите" на "Лаута". Пловдивчани доминираха до 60-та минута и успяха да стигнат до три безответни попадения. Иван Мушевски откри за 1:0, а Алекс Цинигаров бе точен за 2:0 и 3:0. Последва отпуснане в редицата на пловдивчани, което позволи на гостите до стигнат до два гола за крайното 3:2.

U17: Локомотив - ЦСКА 1948 3:2

Обрат и победа за "черно-белите" на "Лаута". Пловдивчани изиграха силен мач и заслужено се поздравиха с крайния успех.

Точни срещу столичани бяха Веселин Димитров, Методи Клисуранов и Николай Неделчев, който реализира победното попадение.

U18: Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София) 6:0

Разгромна победа за "черно-белите" на "Лаута". Пловдивчани контролираха нещата на терена и заслужено се поздравиха с трите точки.

Иван Мищенко и Димитър Мрънков се отчетоха с по два гола, а по един добавиха Радослав Палазов и Радослав Илчев.