Юноша на Локо титуляр за България U16 при тежка загуба от Унгария
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13Коментари (0)341
©
След равенството 2:2 във вторник, България U16 загуби втората си контрола срещу селекцията на Унгария. Момчетата на селекционера Светослав Петров отстъпиха с 5:2 след силно първо полувреме и повеждане в резултата.

"Лъвчетата“ откриха чрез Мартин Петков, но допуснаха спад в играта си обрат на полувремето, като инкасираха 4 попадения.

В последствие Александър Сираков върна един гол, но в края на двубоя се стигна и до нов такъв за домакините. Титуляр за тима на България бе атакуващият халф на Локомотив Пловдив Николай Неделчев.

Стартов състав на България U16:

12. Умут Бекиров (В), 4. Витомир Тодоров, 5. Мартин Кузманов (К), 8. Николай Неделчев, 10. Кристиан Митрушев, 13. Антоан Добрев, 14. Манол Данчев, 16. Христиан Захариев, 17. Мартин Петков, 19. Васил Киров, 22. Антоан Даскалов
Статистика: