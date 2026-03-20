Автор: Стойчо Генов

Категорична победа и равенство постигнаха юношите на Локомотив Пловдив в два мача срещу Славия от елитните групи U18 и U17. И двете срещи се проведоха на "Лаута".



Ето кратък обзор от мачовете:



U18: Локомотив - Славия 4:0



Категоричен успех за пловдивчани, който дойде след стабилна игра през целия мач. Димитър Мрънков се отчете с две попадения, а по едно добавиха Тодор Гергишанов и Никола Ставрев.



U17: Локомотив - Славия 1:1



Равенство на “Лаута". Методи Клисуранов бе точен за локомотивци. “Черно-белите" можеха да се поздравят и с успеха, но ударите на Неделчев и Кънчев срещнаха гредата.