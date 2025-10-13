Юношите на Локо с две победи над отбори от академията на Лилчо Арсов

© Юношите на Локомотив Пловдив постигнаха две победи над връстниците си от Академик (Пловдив) и ФК Пловдив 2015 в поредния кръг на елитните групи U14 и U16. Съперниците на "черно-белите" са от футболната академия, управлявана от емблематичния бивш вратар на Ботев (Пловдив) Лилчо Арсов.



Ето кратък обзор на въпросните мачове:



U14: Локомотив - Академик 5:0



Категоричен успех за "черно-белите". Двубоят се игра на помощния терен на "Лаута". Локомотив доминираше през цялото време и стигна заслужено до трите точки. Точни за успеха бяха Алекс Иванов, Йоан Гичев, Андон Андонов, Георги Гаванаров и Георги Чачев.



U16: Пловдив 2015 - Локомотив 1:2



Победа за локомотивци, която дойде в заключителните минути на срещата. Двубоят се изигра на “Арена Айсберг" в район "Тракия". Даниел Лилковски бе точен за Локомотив в 25-ата минута. Отново той се разписа във втората минута на добавеното време за крайното 1:2.