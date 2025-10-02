© виж галерията Юношите на Локомотив Пловдив U17 също получиха своите нови висококачествени луксозни сакове. Те бяха дарени от Сдружение Магията На Пловдив.



"Те ще допринесат за единния облик на отбора и ще дадат още една възможност младите "смърфове" да представят нашия клуб с гордост и чест – както на терена, така и извън него. Напред, Локомотив", написаха по този повод от "Лаута".