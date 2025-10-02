ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Приятна изненада за юношите на Локомотив U17
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:29Коментари (0)8
©
виж галерията
Юношите на Локомотив Пловдив U17 също получиха своите нови висококачествени луксозни сакове. Те бяха дарени от Сдружение Магията На Пловдив.

"Те ще допринесат за единния облик на отбора и ще дадат още една възможност младите "смърфове" да представят нашия клуб с гордост и чест – както на терена, така и извън него. Напред, Локомотив", написаха по този повод от "Лаута".
Още по темата: общо новини по темата: 259
01.10.2025
23.09.2025
20.09.2025
15.09.2025
13.09.2025
09.09.2025
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Валери Божинов отново бележи за Локо, "смърфовете" с изразителна победа на "Лаута"
 Ето ги поредните глоби за Локомотив и Ботев
 Футболист от дубъла на Локо получи повиквателна за България U19
 Гледайте Вили Вуцов: Момчето от "Лаута" ми показа, че в България все още има нормални хора
 Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадиона в "Надежда"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: