© виж галерията Поредна инициатива на Сдружение "Магията на Пловдив“, което е създадено от привърженици на Локомотив Пловдив. С усмивки и гордост зарадвахме децата от поредния набор ДЮШ Локомотив Пловдив, които получиха своите нови, елегантни сакове Lokomotiv Limited Edition, похвалбиха се от "Лаута".



Ето какво още информираха от Сдружение "Магията на Пловдив":



С този жест искаме да изразим нашата подкрепа към младите таланти, които всеки ден работят упорито, за да следват мечтите си.



Пожелаваме им много здраве, спортни успехи и вдъхновение по пътя към върха – с надежда един ден да облекат екипа на националните гарнитури на България!



Заедно продължаваме да вярваме в силата на спорта и в магията на Пловдив!



Станете и бъдете част от помощта ни към децата на Локомотив



Банкова сметка за спонсорства и дарения:



IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01



Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“



Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ



Контакти: tmoplovdiv@gmail.com, тел. 0879555291