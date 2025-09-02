ИЗПРАТИ НОВИНА
Юношите на Локо с победа и загуба срещу Славия в София, рефер отмени два гола на пловдивчани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04
©
Юношите на Локомотив Пловдив и Славия си размениха по една победа в поредния кръг на елитните групи U16 и U15. И двата двубоя се играха в столицата.

При по-големите черно-белите надиграха съперника си с 2:0. Славщенски откри резултата в 55-ата минута на срещата, а пет минути по-късно Лилковски оформи крайното 0:2. В хода на срещата "смърфовете" уцелиха веднъж гредата, а попадение на Лилковски бе отменено.

В двубоя от U15 Локомотив отстъпи с 1:2, въпреки че можеше да си тръгне дори с 3 точки от столицата. Славия поведе с два гола в първите 30 минути на срещата, а Марио Баев намали на 2:1. В хода на мача цели два гола на Локомотив бяха отменени, като и при двете ситуации отсъжданията на страничните съдии са доста спорни и дискусионни.
