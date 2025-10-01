ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболист от дубъла на Локо получи повиквателна за България U19
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:17
Футболистът от втория отбор на Локомотив Пловдив Севи Идриз получи поредна повиквателна за националния отбор на България до 19 години (набор 2007). Офанзивният играч влиза в сметките за лагер-сбор и следните две приятелски срещи:

11.10.2025 – Молдова U19 – България U19

14.10.2025 – Молдова U19 – България U19

Желаем успех на Севи Идриз, написаха по този повод от ПФК Локомотив.
 Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадиона в "Надежда"
 Душан Косич: Много странни неща се случваха през пролетта
 Изигра 72 мача за Локомотив и си заслужи удължаване на договора
 Бивш футболист на Локо се завърна в България, представиха го като звезда в новия му клуб
 Защитник на Локо получи повиквателна за младежкия национален отбор
