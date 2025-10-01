Футболист от дубъла на Локо получи повиквателна за България U19

© Футболистът от втория отбор на Локомотив Пловдив Севи Идриз получи поредна повиквателна за националния отбор на България до 19 години (набор 2007). Офанзивният играч влиза в сметките за лагер-сбор и следните две приятелски срещи:



11.10.2025 – Молдова U19 – България U19



14.10.2025 – Молдова U19 – България U19



Желаем успех на Севи Идриз, написаха по този повод от ПФК Локомотив.