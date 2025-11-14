Локомотив се похвали с юношески национал, повикан за две контроли срещу Унгария

© Николай Неделчев получи отново повиквателна за националния отбор на България U16, похвалиха се от "Лаута".



Футболистът на Локомотив U17 e повикан за лагер-сбор, както и за две приятелски срещи с Унгария U16. Двубоите ще се състоят на 25 и 27 ноември.



"Желаем успех на Николай Неделчев и България U16 в предстоящите срещи", написаха от ПФК Локомотив Пловдив.