Локомотив се похвали с юношески национал, повикан за две контроли срещу Унгария
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:09
©
Николай Неделчев получи отново повиквателна за националния отбор на България U16, похвалиха се от "Лаута".

Футболистът на Локомотив U17 e повикан за лагер-сбор, както и за две приятелски срещи с Унгария U16. Двубоите ще се състоят на 25 и 27 ноември.

"Желаем успех на Николай Неделчев и България U16 в предстоящите срещи", написаха от ПФК Локомотив Пловдив.
