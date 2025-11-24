Юношите на Локо с две драматични победи в Пазарджик след обрат

© Юношите на Локомотив Пловдив спечелиха две изключително драматични победи в двубои срещу Хебър от елитните групи U17 и U18. И двете срещи се играха в Пазарджик, като и при двете черно-белите бяха изоставащи в резултата, но стигнаха до обрат.



Ето кратък обзор на мачовете:



U17: Хебър - Локомотив 2:3



Драматична победа за "черно-белите", която дойде след обрат. "Зелените" успяха да поведат в резултата с 2:0, но пловдивчани не се отказаха и успяха да вземат трите точки. Голове на Иван Кънчев, Божидар Гъдев и Божидар Ковачев донесоха пълния обрат за крайното 2:3.



U18: Хебър - Локомотив 1:2



Обрат и победа за "черно-белите" в Пазарджик. Домакините поведоха за 1:0, но локомотивци успяха да вземат трите точки. Точни за пловдивчани бяха Радослав Палазов и Николай Димитров.