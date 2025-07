Шампион на терена и Човек извън него! Респект към Стефан Гочев и да помогнем на Бени

© "Нека всички научим децата ни да бъдат Шампиони на терена и Хора извън него! Респект към Стефан Гочев, U18"! Това написаха привържениците на Локомотив Пловдив от групата "The Magic of Plovdiv" в своята официална страница.



Повод за реакцията им е пост в социалната мрежа на футболиста от Локомотив Пловдив U18 Стефан Гочев, след като триумфира с черно-белите в юношеския турнир в Самоков и Говедарци, който бе под егидата на легендата Христо Бонев.



"Паричната награда, спечелена след извоюваното първо място в международния футболен турнир, ще бъде дарена изцяло за каузата за Бени. Някои победи са по-ценни, когато ги споделиш", написа младият "смърф".



Моля всеки, който желае да се включи в помощ на Бени и да се запознае с него, да го направи на следния линк, призоваха още от "The Magic of Plovdiv".



13-годишният Хубавен е слънчево и борбено момче, което всички с обич наричат Бени. Роден преждевременно, той още от първия си дъх води своята битка. Бени е с диагноза детска церебрална парализа, не може да ходи сам, още, но мечтае за това всеки ден.



Близките му имат нужда от финансова помощ за скъпоструващо лечение - екзозомна терапия и стволови клетки, съчетани със специализирана рехабилитация в Турция и Сърбия.