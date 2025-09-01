ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
4 мача - 4 победи и 18:0 голова разлика! Момчетата на Христо Телкийски са на върха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:57Коментари (0)375
©
Юношите на Локомотив Пловдив продължиха страхотното си представяне в Елитната група U18. Черно-белите разгромиха Спартак (Варна) 4:0 в мач от 4-ия кръг, който се игра на "Лаута".

Възпитаниците на треньора Христо Телкийски са убедителни лидери във временното класиране с пълен актив от 12 и голова разлика 18:0.

С два гола за успеха над Спартак (Варна) се отчете Николай Димитров, а по едно попадение добавиха Никола Ставрев и Тодор Гергишанов.

В същото време при U17 черно-белите записаха тежко поражение с 0:4 от Черно море. Десет минути преди края се стигна до спречкване на терена, като директен червен картон получиха Божидар Гъдев от Локомотив и Георгий Кисе от Черно море.
Още по темата: общо новини по темата: 251
29.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
25.08.2025
07.08.2025
04.08.2025
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица създаде над 20 положения, но дубълът на Локо удържа натиска
 Таджикският Меси замина за родината си с втора поредна награда
 Фенклубът на Локо: Черно-бяла Варна! Заедно сме първи! Благодарим за себераздаването!
 Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега
 Локо удари Спартак в мач с 2 червени картона и изскочи на първо място в класирането
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: