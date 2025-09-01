4 мача - 4 победи и 18:0 голова разлика! Момчетата на Христо Телкийски са на върха

© Юношите на Локомотив Пловдив продължиха страхотното си представяне в Елитната група U18. Черно-белите разгромиха Спартак (Варна) 4:0 в мач от 4-ия кръг, който се игра на "Лаута".



Възпитаниците на треньора Христо Телкийски са убедителни лидери във временното класиране с пълен актив от 12 и голова разлика 18:0.



С два гола за успеха над Спартак (Варна) се отчете Николай Димитров, а по едно попадение добавиха Никола Ставрев и Тодор Гергишанов.



В същото време при U17 черно-белите записаха тежко поражение с 0:4 от Черно море. Десет минути преди края се стигна до спречкване на терена, като директен червен картон получиха Божидар Гъдев от Локомотив и Георгий Кисе от Черно море.