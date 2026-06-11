Легендата на българския футбол Христо Стоичков изненада Илиана Раева директно от емблематичния стадион "Ацтека" в Мексико. Мегазвездата на българския футбол се е обадил на Раева броени минути, след като стъпил на историческото спортно съоръжение. Илиана Раева сподели емоционалния момент в личния си профил в социалните мрежи, разкривайки детайли от разговора им, видя Plovdiv24.bg.

Споменът за великия гол на Наско Сираков срещу Италия

Развълнуван от атмосферата на стадиона, Стоичков веднага насочил камерата на телефона си към терена, за да припомни един от най-великите мигове в историята на българския футбол.

Виждаш ли я тази врата там? Помниш ли я? Е там Наско вкара гол на световното 1986 год., на световния шампион Италия!, казва Стоичков развълнуван.

Думите на Камата веднага върнали съпругата на Наско Сираков към паметния 31 май 1986 година, когато България завършва 1:1 срещу световния шампион Италия в откриващия мач на Мондиала в Мексико.

Е, как да не помня, Ице?! Как се забравя такъв момент, на такова място…, споделя емоциите си Раева.

Стадион "Ацтека" – светиня за световния футбол

Стадион "Ацтека" в Мексико Сити е едно от най-легендарните места в историята на спорта, където са се провели две финални срещи на световни първенства (1970 г. и 1986 г.). Именно на този терен Наско Сираков бележи със знаменит удар с глава в 85-ата минута, носейки престижното равенство за "лъвовете" срещу "адзурите".

Разговорът между двете големи фигури на българския спорт бързо натрупа хиляди лайкове и емоционални коментари от фенове, които си припомниха златните години на родния футбол.