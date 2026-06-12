ПФК Левски показа новия треньор, който дойде от Локомотив Пловдив. Става въпрос за кондиционния специалист Николай Лесков, за когото Plovdiv24.bg още на 3 юни съобщи, че ще премине в щаба на "сините".

Той вече се зае с познатата си работа и е новото име в щаба на треньора Хулио Веласкес. От клуба публикуваха обстоен репортаж от началото на предсезонната подготовка на Левски. В кадрите се вижда и работата на Лесков. Любопитното е, че в щаба на сините продължава да бъде и другият кондиционен треньор - Денислав Драшков.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Лесков сам пожела да напусне "Лаута" и ръководството на Локомотив удовлетвори молбата му и разтрогна по взаимно съгласие договора между двете страни. 30-годишният специалист е с основна роля за отличната физическа подготовка на "смърфовете" през изминалия сезон.