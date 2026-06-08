Пловдивските Локомотив и Ботев научиха днес първите си съперници за новия сезон, както и цялата програма в Първа лига за 2026/2027. Това стана на официалната церемония в столичния хотел "Милениум“, където бе изтеглен жребията за първенството.

Самият избор бе генериран посредством специализиран софтуер на американска компания и на база множество критерии, зададени от няколко клуба, от телевизията, която излъчва мачовете, от столична полиция и от БФС.

Ръководството на Ботев Пловдив имаше изискване тимът да е домакин в първия мач и това бе спазено. Жълто-черните ще приемат тима на Локомотив София.

Локомотив Пловдив пък гостува на Лудогорец в Разград - там, където бе и последният двубой на черно-белите за миналия сезон.

Дербито на Пловдив през есента ще бъде в 9-ия кръг и ще се играе на стадион "Христо Ботев".