С три златни, един сребърен и два бронзови медала се прибраха състезателите на пловдивския клуб Арена спорт от 10-ото издание на международния турнир по джудо "Топалов оупън“ в Панагюрище, научи Plovdiv24.bg.
В двудневната надпревара участие взеха 1106 състезатели от 77 клуба от общо 19 държави - Беларус, Босна и Херцеговина, Кипър, Египет, Грузия, Великобритания, Гърция, Израел, Италия, Молдова, Черна гора, Чехия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Турция, Украйна и България.
Състезанието бе на 6 татамита.
Ето ги медалистите на Арена спорт
Момичета
До 6 години: Анрея Чаталова, 1-во място, кат. 21 кг.
До 8 години:
- Сиана Димитрова, 1-во място, кат. 34 кг.
- Стефани Лертца, 2-ро място, кат. 34 кг.
Момчета
До 12 години: Пламен Карамилев, 1-во място, кат. 55 кг.
Кадетки
Валентина Азеркевич, 3-то място, кат +75 кг.
Момичета
Лилия Панайотова, 3-то място, кат. 32 кг.
Арена спорт (Пловдив) зае престижното 6-о място в отборното класиране в девическо направление.
От днес в Панагюрище се провежда лагер, воден от олимпийския шампион от Рио 2016 Фабио Базиле (Италия) и от най-добрия български джудист Ивайло Иванов.
От пловдивския клуб Арена спорт се похвалиха и с медал от балканиадата, която се проведе през уикенда в Битоля (Северна Македния). Там 14-годишната Мария Ракева се класира трета в категория до 52 килограма.
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