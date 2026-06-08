С три златни, един сребърен и два бронзови медала се прибраха състезателите на пловдивския клуб Арена спорт от 10-ото издание на международния турнир по джудо "Топалов оупън“ в Панагюрище, научи Plovdiv24.bg.

В двудневната надпревара участие взеха 1106 състезатели от 77 клуба от общо 19 държави - Беларус, Босна и Херцеговина, Кипър, Египет, Грузия, Великобритания, Гърция, Израел, Италия, Молдова, Черна гора, Чехия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Турция, Украйна и България.

Състезанието бе на 6 татамита.

Ето ги медалистите на Арена спорт

Момичета

До 6 години: Анрея Чаталова, 1-во място, кат. 21 кг.

До 8 години:

Сиана Димитрова, 1-во място, кат. 34 кг.

Стефани Лертца, 2-ро място, кат. 34 кг.

Момчета

До 12 години: Пламен Карамилев, 1-во място, кат. 55 кг.

Кадетки

Валентина Азеркевич, 3-то място, кат +75 кг.

Момичета

Лилия Панайотова, 3-то място, кат. 32 кг.

Арена спорт (Пловдив) зае престижното 6-о място в отборното класиране в девическо направление.

От днес в Панагюрище се провежда лагер, воден от олимпийския шампион от Рио 2016 Фабио Базиле (Италия) и от най-добрия български джудист Ивайло Иванов.

От пловдивския клуб Арена спорт се похвалиха и с медал от балканиадата, която се проведе през уикенда в Битоля (Северна Македния). Там 14-годишната Мария Ракева се класира трета в категория до 52 килограма.