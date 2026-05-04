Благотворителен турнир по кикбокс за "Купа Бачковски манастир“ ще се проведе на 13 и 14 юни пред Бачковския манастир. Събитието се организира по инициатива на Живко Иванов - председател и треньор по кикбокс на СК "Преториан Файт Тийм“, съвместно с Велички епископ Сионий и управата на Бачковския манастир, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на проявата.

За първи път Българската православна църква застава зад подобна спортна инициатива с ясно изразен социален ангажимент, което превръща събитието в уникален пример за обединение между спорт, вяра и обществена отговорност.

За първи път пред Бачковския манастир ще бъдат изградени два открити ринга - за начинаещи и напреднали състезатели, превръщайки събитието в мащабна спортна инициатива с ясно обществено послание.

Основните послания на турнира

- "Не на наркотиците - Да на спорта и здравето на нашите деца“

- "Не на насилието сред младите хора“ – в памет на Костадин Кабаджов от гр. Мадан.

Събитието има и благотворителна кауза – събиране на средства в помощ на Емо Ангелов, с цел да му бъде даден шанс отново да проходи.

Очаква се участие на клубове от цялата страна, както и сериозен интерес от страна на публика, родители, спортисти и медии.