Изключително интригуващ сблъсък с пловдивско участие ще могат да наблюдават в Пловдив феновете на бойните спортове. Това ще се случи в предстоящата бойна гала ELITBET MAX FIGHT 65, която ще се проведе на 29 май в зала "СИЛА“. В категория до 81 килограма, в рамките на три рунда по три минути, сили ще премерят опитният пловдиски боец Костадин Стойков и амбициозният румънец Александру Бортос, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на шоуто.

Костадин Стойков е добре познато име в бойните спортове у нас, като зад гърба си има сериозна кариера и опит в няколко бойни стила. Дългогодишен опит в кикбокс, бокс, муай тай, но и носител на титла по савате. Най-значимите му успехи са в кикбокса, където е два пъти носител на Европейска купа и многократен републикански шампион и медалист в различни стилове като лоу кик и К-1, шампион по муай тай.

Професионалният му път също стартира уверено с няколко победи и спечелени турнири, което бързо утвърди името му. Състезателят на Plovdiv Fight Club бе непобеден на професионалния ринг до юли миналата година. На MAX FIGHT 62 в Свети Влас Стойков претърпя първо поражение в изключително оспорван двубой срещу Мартин Копривленски. Срещата между двамата заслужено бе отличена с приза "Мач на вечерта“. Този двубой затвърди репутацията на Стойков като корав и зрелищен боец, който винаги предлага атрактивни срещи за публиката.

Освен активен състезател, той има и важна роля като треньор и заместник-председател в Plovdiv Fight Club, където работи под ръководството на Цветан Йорданов и предава своя опит и дисциплина на следващото поколение бойци.

От другата страна на ринга ще застане Александру Бортос от Румъния. Въпреки по-младата си възраст, състезателят на Respect Gym Bacau вече трупа сериозен опит. Едва на 23 години, с ръст от 182 сантиметра, той също комбинира участия както в кикбокса, така и в ММА, включително двубои с ММА ръкавици, което го прави адаптивен и опасен опонент.

Бортос е републикански шампион по кикбокс за аматьори в Румъния, като ясно заявява, че най-силното му оръжие са мощните удари. Неговата подготовка преминава под ръководството на Флориан Лупу, а амбицията му е да се докаже срещу по-опитен съперник на голямата сцена.

Румънският боец също познава добре българската организацията, като подобно на Стойков, взе участие в изданието MAX FIGHT 62. Там той отстъпи с единодушно съдийско решение пред Александър Йотовски, което допълнително мотивира желанието му да се върне към победите.

Сблъсъкът между Стойков и Бортос обещава да предложи динамика и напрежение, тъй като противопоставя опита, тактическата зрялост и изграденото име на българина срещу агресията, физическите дадености и желанието за доказване на младия румънец. Очакванията са за зрелищен двубой, в който всяка размяна на удари може да бъде решаваща.