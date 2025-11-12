Специален гост ще води открита тренировка по бокс в залата на "Лаута"

© Боен клуб Локомотив Пловдив кани всички почитатели на бокса на открита тренировка! Тя ще бъде водена от специалния ни гост Кристиян Димитров, който е един от най-изявените български боксьори през последните години, съобщиха от клуба.



"Ще се докоснем до тънкостите на бокса, ще усвоим нови техники и ще направим качествени спаринги. Всеки е добре дошъл", допълват още от БК Локомотив Пловдив.



Откритата тренировка ще се проведе в събота (15 ноември) от 12:00 часа в залата под Трибуна Спортклуб на стадион "Локомотив“.