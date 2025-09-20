ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (12)
Пловдивчанинът Русев влиза в битка за голяма титла в кеча
Автор: Георги Куситасев 13:04Коментари (0)228
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, ще атакува интерконтиненталната титла на най-голямата организация за кеч в света. 

В момента тя е притежание на сина на легендарния Рей Мистерио - Доминик Мистерио

Двамата се захапаха на последното шоу "Monday Night Raw" на веригата. 

В него Миро отиде да поздрави н
осителя на интерконтиненталната титла и тази на всички Мексико в тежка категория. 

Мистерио обаче не му подаде ръка и Миро му заяви: 

"Аз ще бъдa следващият интерконтинентален шампион"

Миро се превърна в претендент номер 1 след като победи друг мексикански кечист - Пента. 

Българинът никога не е бил интерконтинентален първенец на организацията. Той е бивш трикратен американски шампион.
Още по темата: общо новини по темата: 417
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
17.09.2025
14.09.2025
10.09.2025
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Нов екшън между Керкез и 200 фенове на ЦСКА! Треньорът претендира за 9 заплати накуп
 Информация за привържениците на Ботев преди гостуването на Септември
 От "Лаута": Когато сме заедно, сме силни! Защото Локомотив е семейство!
 Честито! 104 години от основаването на футболен клуб Марица (Пловдив)
 Добра вест от Локо! Капитанът няма да се подлага на операция
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: