Спортните новини:
Кечистът Русев се завърна с брутална победа
Автор: Георги Куситасев 08:49Коментари (0)527
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), се завърна победоносно след около 2 месеца отсъствие от ринга. 

Пловдивчанинът разгроми мексиканския си колега Хоакин Уайлд на събитието WWE Main Event #696, което се проведе пред пълни трибуни в "Скотиябанк Арена" в Торонто, Канада. 

Двубоят продължи малко над 6 игрови минути. Българинът приключи съперника си с добре
познатата си хватка за предаване (The Accolade). 

Това бе първи дуел между тях.

Последният сблъсък на нашенеца преди двубоя днес бе на подобно събитие, провело се на 1-и декември 2025-а година когато Русев спечели срещу Отис

Видео от днешния дуел може да видите в прикачения файл от 00:28:00 до края.
Статистика: