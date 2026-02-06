Станка Златева: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро

© ФОКУС Станка Златева, президент на Българска федерация по борба, в интервю за "Спортът на ФОКУС".







Г-жо Златева, какво се случи в националния отбор при класиците? Разбрахме за приетата оставка на Стоян Добрев. Да ни разясните.



- Постоянно този човек е бойкотиран, не искат да ходят при него, не искали да ходят на централизирана, искали при техните треньори и такива неща. И в един момент вече на човек почва да му писва, да ви кажа честно.



Видяхме, той много емоционален беше, когато бе е намерен от колегите. Мисълта ми е, че такъв голям треньор с лека ръка така да го...



- За съжаление, да ви кажа, ние не си ценим кадрите, не си ценим стойностните хора, не ценим хората, които са допринесли, българите, за развитието на спорта и без значение дали е само спорт, като цяло в България не ценим такива хора.



А има ли някакъв начин за компромис да се направи, все пак говорим за олимпийски (Семен Новиков) и двукратен европейски шампион и двукратен световен вицешампион, като Кирил Милов, за вариант техните треньори да бъдат част от националния отбор или сте категорична, че това няма как да се случи?



- Искам само да уточня. Всички тези проблеми тръгнаха оттам, когато миналата година бойкотираха състезанието, когато имаше намесване при жребия, държаха се отвратително със световни и европейски шампиони, с треньори и със състезатели. Тия двамата (Сослан и Казбек Фарниеви), този господин Фарниев, който се държи арогантно, нагло и нахално, няма как с такова ни унижение в нашата държава да се държат с нас и ние да търпим. По принцип ето, ние сме излезли с платформа, че оттук нататък ще искаме да развиваме българската борба с български треньори, с български създатели, с хора, които са работили тук, в България, с тях. Ето да, имаме хора, които са с паспорти, борят се, взимат медали. Но ние имаме друга политика, която смятам, че ние трябва да спазваме.



Разбирам ви. Нали вие казахте за български състезатели, но Шамил Мамедов ще се състезава за България все пак.



- Паспортът на Шамил Мамедов е от 9-и януари 2025-а година, той има българско гражданство. И в момента Федерацията са му дали разрешение, с което той може да се състезава. Той е български гражданин. Аз вече не мога да променя събитията. Нали знаете от предното ръководство, че те са му дали разрешение, той да стане български гражданин, а не ние. Това е от миналата година и от старото ръководство, ако сте наясно с нещата как са се случвали. Паспортът му е от януари месец 2025-а година, а ние влязохме във власт от март-април месец, от 11-и март. Кой го е взел този паспорт, кой го направи български гражданин - старото ръководство.



А относно случая с класиците, в момента какво се случва?



- В момента текат преговори. Пуснали сме покани към тях два пъти да дойдат на подготовка с националния отбор. Има преговори, продължават преговорите. Ние, което сме го обещали, ние сме отворени. Тия момчета ние не искаме да ги съсипваме, но тук има правила. Има си треньорски щаб, има си национален отбор, както навсякъде другаде. Ако е в друга държава, дали това нещо ще се позволи да случва? Не. Ние позволихме в България да ни мачкат. Ние позволихме едни хора да правят какво си искат и да мачкат нас, българите. Хората, които сме работили за борбата, продължаваме да работим, ние сме унижавани, мачкани, тъпкани и обиждани за това, че искаме да направим нещо добро ли?



А има ли някакъв вариант за среща, за разговори с г-н Фарниев?



- Защо трябва да се срещаме с г-н Фарниев? Г-н Фарниев показва среден пръст на българското знаме. Десет пъти отива на летището и постоянно вкарва някаква интрига и бруталност. "Къща за птиченца, вика, Станке, правила ли си?" Ами да, направила съм зала, имам медалисти, имам шампион, създала съм група, инвестирам в тях, давам пари. Ти какво си направил, г-н Фарниев?



Въпросът е, че така може да изгубим за поредно състезание звезди на борбата, каквито са Кирил Милов и олимпийския шампион Семен Новиков.



- Искам да попитам аз: кой е дал повече за българската борба? Стоян Добрев, Станка Златева или Фарниев? Кой е дал повече труд? Кой е дал повече медали? Стоян Добрев колко медала има за България, и като състезател, и като треньор? Ако искате да направим справка.



Безспорно е това. Но въпросът е, ако не се стигне до консенсус, какво ще се случи? Ще продължи ли това неучастие на Кирил Милов и на част от останалите големи борци на на най-силните състезания?



- А ето аз ви казвам, продължават се с разговорите. Решенията, пак казвам, не ги взимам еднолично, има Управителният съвет, на който всичко се изговаря, всичко се решава. Този Управителен съвет е органът, който взима решения и който прави компромиси, и който създава правила. Така че разговорите продължават. Това е тяхно решение. Ето, ние сме отворени. Вчера бяха, ония ден бяха на среща.



Кога се очаква да е следващата среща? Защото европейското първенство чука на вратата?



- Ето, пак ви казвам, направиха ни номер. Стоян Добрев беше подал лагер в Хърватска, нашите създатели бяха леко изместени от фокус.



В крайна сметка ще има ли такъв лагер там и кои ще отидат? Знае ли се вече нещо или заради случилото се?



- Случилото се е случило. Ние продължаваме да работим. Има хора в екипа на Стоян Добрев, които продължават подготовката. Така че отиват на лагер момчетата, които са състезатели от националния отбор, отиват на лагер и ще продължат подготовката. Оттам нататък другите, ако искат да се готвят, да се готвят. Ако искат, каквото искат, това могат да правят, те са свободни хора и могат да решават какво искат от живота.



А ще се търси ли нов треньор на националите по класическа борба или помощник треньора ще стане такъв? За постоянно говорим.



- Ще изчакаме сега да видим. Подготовката продължава. Така или иначе, имаме достатъчно треньори, които да продължат докато се вземе решение какво точно трябва да направим.



А Стоян Добрев е категоричен в това, че не би се върнал или има вариант евентуално да го върнете?



- Аз говорих с него и му казах да не се унижава повече и да си почине малко. Вратите винаги са отворени за него. Говоря си с него, аз не мога да, честно ви казвам, това не мога да си го представя как някакви хора ще ме унижават тук и ще се държат по този начин. Това е...стигнахме дъното. Това вече е отвратително, разбирате ли? Аз съм допринесла толкова за българската борба и продължавам. И промените, които направихме в Българска федерация по борба са много градивни. Само че има едни хора, които вече не са... как да кажа, не са в борбата, и една злоба, една ненавист, едно... Добре де, никой не е вечен. Ето, дайте път на някого да реализира нещо различно, нещо ново. Ние от 20 години стоим и тъпчем на едно място. Ние променихме и програма, променихме и начина на провеждане на състезанията – залата не отговаряла. Ами дайте да видим къде има зали. В цяла България съм звъняла, няма зали – или са в ремонт, или са заети. Ние правим това, с което разполагаме. Постоянно тия критики, които ги има, са за мен просто начин да оплюваш и да вкарваш негативизъм в нещо. Виждам колко много клубове има, виждам колко много деца има, виждам колко много треньори започнаха да искат да се връщат в борбата. Аз съм навсякъде, на всяко едно първенство, и това, което виждам и това, което ми се казва, е коренно различно от това, което се пише по медиите. Да, много негативни неща са към мен. Но въпреки всичко, за да стана голям спортист, съм показала характер. И тук ще покажа характер. Да не си мислят, че някой си пишел някакви работи и ще ме смачка по този начин. Не. Аз знам и съм с чисто сърце и знам какво правя. Ето, аз съм и на работа, и водя и тренировка. Не съм си оставила нищо, пренебрегвам себе си заради борбата, и продължавам да го правя.



А вашето лично мнение относно отсъствието на Кирил Милов и Семен Новиков в националния отбор, примерно за големи първенства. Особено Кирил го познавате със сигурност много добре.



- Тия момчета могат да отидат на лагер, могат да се състезават, могат да правят всичко, но си има правила. Не съм ги измислила аз тия правила, има си Управителен съвет, има си подготовка. На нас в момента са ни дадени толкова много неща, които да помогнат на борбата. Ето, имаме европейски първенства, ето имаме хотелска част, имаме ресторант, хубава храна, имаме зала. Имаме капацитета да работим. Никой не иска да ги спира тия хора. Ние искаме да развиваме борбата. Това е национален спорт. Искаме да стане нещо голямо, да видим и да разчупим малко нещата – да се обърне внимание на клубовете, да се обърне внимание на подрастващото поколение, което идва. Борбата винаги е била фактор в България. Аз не мога да разбера защо си мислите, че ние искаме да я съсипем. Не, напротив, искаме тия хора да вземат медали, те са добре дошли.



В никакъв случай не мислим това, че искате да съсипете борбата. Далеч съм от тази мисъл. Просто ми е интересно защо не се стигна до някакво обединение, за да може да...



- Е, добре де, не виждате ли кой бойкотира? Не виждате ли кой ги прави всички тези неща? Тия всички тези писания на кой са? На една определена група.



И не може да се стигне, примерно, до някакъв разговор с тях?



- Пак казвам, разговор има. Топката е в техните ръце. Ето и вчера, и онзи ден, и миналата седмица. Не може да отидете 15 човека с камерите да казват: "Ами ние си искаме нашето, ти не ни трябваш." Нали? Малко не е ОК. Това за мен е унижение. Това са постановки.



Много ви благодаря за това включване. Пожелаваме ви успех! Надяваме се всичко да се оправи, националният отбор да бъде в най-добрата форма и с всички най-добри състезатели. Без повече скандали да продължи годината, 2026-а година, и да бъде много успешна за българската борба!



- Дано, дай Боже! Благодаря много и на вас.